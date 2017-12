Cabalístico? Raphael faz 11 anos, às 11h, neste 11-11-11

SÃO PAULO - Se você nasceu em 2000, 2011 é um ano especial: para quem acredita em superstição, completar 11 anos em 2011 pode significar sorte em dobro. Segundo a numerologia, números compostos de algarismos iguais são chamados de "números mestres", que acentuam as qualidades do ser humano. E que tal ter nascido em 11 de novembro de 2000 e completar 11 anos nesta sexta-feira? É o caso de Raphael Abdalla Salum. E ele acredita no misticismo da data emblemática? "O quê?", indaga o tímido garoto. "Ah tá, sorte ou azar, né? Acredito", diz.

Como se não bastassem tantos números 11 na vida de Raphael, a mãe, Alessandra Salum, destaca mais um: ele nasceu às 11h40, em Atibaia, interior de São Paulo. Ela não se diz supersticiosa, mas acha que tanto 11 na vida do filho deve significar boa sorte.

E você, acredita na força da data?