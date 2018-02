Cabo da PM é assassinado em falsa blitz na zona norte do Rio O cabo da Polícia Militar Maurício Sérvolo dos Santos Vasconcellos foi assassinado nesta terça-feira com pelo menos quatro tiros durante uma falsa blitz de bandidos na Avenida Brasil, na altura de Barros Filho, zona norte do Rio de Janeiro. Armados de revólveres e pistolas, pelo menos quatro bandidos em dois carros fecharam parcialmente a via e fizeram um arrastão. Eles renderam Vasconcellos, mas ao descobrirem sua profissão, metralharam-no. Segundo a polícia, outros três motoristas tiveram seus pertences roubados.