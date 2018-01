Cabo da PM é executado a tiros na zona leste de SP O cabo PM, Vanderlei Jorge Lopes, de 37 anos, foi executado, dentro de seu carro, um Fusca marrom, às 22h30 de segunda-feira. O homicídio ocorreu na altura do nº 34 da Rua Pedro Ramazzani, no Jardim Iguatemi, zona leste de São Paulo. O policial militar estava em férias e era lotado no Comando de Policiamento de Área Metropolitano (CPAM) nº 6, em Santo André, na Grande São Paulo. Na noite do crime, Vanderlei havia acabado de sair de um bar e ia para casa no seu carro, que foi fechado por um Fusca branco com três homens. Um dos criminosos saiu do carro e descarregou a arma contra o Fusca do policial, atingindo Vanderlei na cabeça. Desgovernado, o carro do policial desceu a rua e bateu contra o portão de ferro de uma casa. Vanderlei ainda foi levado para o Pronto-socorro do Hospital Santa Marcelina, mas não resistiu.