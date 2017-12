Cabo da PM teria agredido delegada Um cabo da PM é suspeito de agredir uma delegada da Polícia Civil, anteontem, no Morumbi. Segundo o PM, um carro entrou no local e o motorista desceu dizendo que estava sendo perseguido. Em seguida, chegou outro veículo, do qual desceu um casal armado. O cabo disse para o casal largar as armas. Como não foi atendido, teria dado três tiros para o alto. A mulher se identificou como delegada e o homem como investigador da Polícia Civil. Ela estaria perseguindo o homem, após uma briga de trânsito. A delegada contou que o PM a agrediu com um soco. Um laudo do IML apontará se houve agressão.