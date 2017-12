Cabos rompem e interior fica sem celular e internet Dois rompimentos de cabos de fibra ótica no interior do Estado causaram panes no serviço de internet Speedy, da Telefônica, e no sistema de telefonia celular da Vivo em várias regiões. O primeiro incidente foi em Limeira, quando uma máquina fazia a manutenção no km 94 da ferrovia América Latina Logística. O outro rompimento ocorreu no km 336 da mesma ferrovia, em Bauru, e foi provocado por um desmoronamento causado pela chuva. A empresa informou que mobilizou engenheiros e técnicos para os locais, assim que os problemas foram detectados. Até a noite, porém, Ribeirão Preto continuava sem sinal da Vivo e sem Speedy.