Cabral anuncia compra de terrenos para famílias retiradas de áreas de risco

O governador do Rio, Sérgio Cabral Filho, observado pelo ministro da Integração Nacional, João Santana (ao fundo) e pelo prefeito de Niterói, Jorge Roberto Silveira

SÃO PAULO - O governador do Rio, Sérgio Cabral (PMDB), anunciou nesta quarta-feira, 14, a compra de três terrenos no valor de R$ 46 milhões para a construção de casas destinadas às famílias retiradas de áreas de risco.

As áreas, de 30 mil m2, 10 mil m2 e 200 mil m2, ficam na capital, em Niterói e em São Gonçalo, regiões afetadas pelas chuvas da semana passada. "Dá para construir uma quantidade muito boa de casas nessas três", disse Cabral. O terreno de 200 mil m2, fica na Avenida Brasil, na cidade do Rio.

Na manhã desta terça-feira, 13, o prefeito do Rio Eduardo Paes (PMDB) se reuniu com representantes do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) e do Ministério Público Estadual para mostrar os planos de reassentamento e indenização para as famílias desabrigadas.

Segundo Paes, um mapeamento geológico detalhado das regiões atingidas pelas chuvas estaria sendo feito a fim de identificar as encostas e as regiões que podem ou não receber reassentamento. A estimativa oficial é de que a recuperação da cidade deverá custar até R$ 250 milhões.

Com informações da Central de Notícias.