Cabral diz que acabou tráfico no Dona Marta A afirmação do governador do Rio, Sérgio Cabral, ao jornal O Dia, de que "acabou o tráfico no Dona Marta", depois de menos de um mês de ocupação, é vista com cautela por estudiosos em segurança pública. Desde 19 de novembro, 120 PMs ocupam a área. "Precisamos esperar alguns meses para avaliar se o que foi obtido nessa operação vai ter sustentação ou não", diz o sociólogo Michel Misse.