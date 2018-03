Cabral faz papel de assessor e tira petista do aperto

O temor era que viesse alguma pergunta difícil, mas Dilma não seguiu de imediato o conselho. A entrevista tinha começado havia menos de dois minutos. A petista respondeu a mais uma pergunta. Sobre economia. Quando veio o questionamento sobre a polêmica do aborto e os problemas com parte do eleitorado evangélico, no entanto, ela seguiu a recomendação de Cabral. Virou as costas e foi embora sem responder.

"Acabou. Agora, acabou", determinou o governador e dublê de assessor de imprensa, antes de sair do local levando a petista. A entrevista durou exatos três minutos e vinte segundos. Dilma não falou mais com a imprensa.

No dia seguinte a sua consagração nas urnas, Cabral anunciou que aquela era sua última eleição. Disse não ter nenhuma intenção de disputar a Presidência. Nem como candidato a vice.