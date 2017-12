Cabral se irrita e encerra entrevista após questões sobre Turnowski

RIO - O governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral Filho (PMDB), encerrou, irritado, uma entrevista à imprensa que concedia no início da tarde desta quarta-feira, 16, após participar da solenidade de renovação do Programa de Apoio a Hospitais do Interior (PAHI), no quartel central do Corpo de Bombeiros do Estado. O motivo da irritação de Cabral foram perguntas sobre o possível indiciamento pela Polícia Federal do ex-chefe da Polícia Civil Allan Turnowski, por supostamente vazar informações relativas à Operação Guilhotina, uma investigação envolvendo corrupção policial no Rio.

"Não vou fazer juízo de valor. Estamos em uma democracia", disse o governador, que, momentos antes, voltara a agradecer publicamente Turnowski por seu trabalho à frente da corporação. Como alguns jornalistas insistiram por um comentário sobre o assunto, Cabral se retirou, após repetir que a política de segurança no Rio não sofre interferências políticas e é de responsabilidade do secretário de Segurança, José Mariano Beltrame.