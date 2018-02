Cabral venceria no primeiro turno

No Rio de Janeiro, o governador Sérgio Cabral (PMDB), candidato à reeleição, tem 58% das preferências e venceria no primeiro turno, com 74% dos votos válidos, se a eleição fosse hoje. Fernando Gabeira (PV) tem 15% das intenções de voto. A situação praticamente não mudou desde a pesquisa anterior, de sábado - Cabral vencia por 56% a 14%.

O Ibope ouviu 1.204 eleitores e pesquisa foi registrada no TRE com o número 75.576/2010.