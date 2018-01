Cabral visita Ilha Grande e critica ocupação de encostas

Durante a visita, Cabral recebeu um telefonema do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem conversou por cerca de 10 minutos, e do ministro da Integração Regional, Geddel Vieira Lima. Embora ressaltando não ter sido este o caso do desabamento no parque da Ilha Grande, Cabral fez um discurso exaltado contra a ocupação irregular de encostas e defendeu o que chamou de "radicalização" para retirar famílias que vivem em áreas de risco, fato que atribuiu a "décadas de populismo".

O governador disse que, somente em Angra, há 3 mil casas em áreas de risco. Cobrado sobre o fato de não ter visitado o local dos acidentes no dia da tragédia, o governador reagiu afirmando que não faz demagogia. "Qualquer exploração política disso chega a ser um deboche", declarou. Depois, dirigindo-se aos jornalistas indagou: "Estão querendo plantar que eu estava fora do País? Eu estava em Mangaratiba", declarou. "Eu não faço demagogia. Houve um tempo em que o governador tirava fotos ao lado de armas e granadas apreendidas e ao lado de traficantes, como se fosse o John Wayne da história", criticou.

Dois secretários do governo estadual estão na ilha desde a manhã do acidente: o de Saúde, Sérgio Cortes, e o de Obras, Luis Fernando Pezão. Na visita, que durou em torno de uma hora e meia, Cabral percorreu a ilha, abraçou e conversou com moradores.

O governador lembrou que quem legisla sobre o solo urbano são as prefeituras, mas afirmou que Estado e União devem ajudar.

Cabral disse que os bombeiros já identificaram a casa onde há suspeita do maior número de desaparecidos e o maior problema agora é encontrar essas pessoas. Ele lembrou, ainda, que a ocupação irregular não é o problema da Ilha Grande. "No início do meu governo, dobramos a área do parque da ilha e fomos criticados por isso, inclusive pela elite", comentou.