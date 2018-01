Caça da FAB cai em Goiás e piloto sobrevive Um caça AT-26 Xavante, da Força Aérea Brasileira (FAB), caiu na tarde de ontem em Formosa (GO). O problema na aeronave aconteceu por volta das 14h45, durante o deslocamento entre Brasília e Petrolina (PE). O piloto, cujo nome não foi divulgado, conseguiu ejetar-se do caça e passa bem. As causas do acidente serão investigadas.