Caça da FAB cai no interior de Goiás; piloto passa bem

Um caça de modelo AT 26 Xavante, da Força Aérea Brasileira (FAB), caiu na tarde deste sábado, 1º, em Formosa, no interior de Goiás, segundo informações do Comando da Aeronáutica. O problema na aeronave aconteceu por volta das 14h45, durante o deslocamento entre Brasília e Petrolina, em Pernambuco. O piloto, cujo nome não pôde ser divulgado pois sua família ainda não foi comunicada sobre o acidente, se ejetou e foi levado para o Hospital das Forças Armadas e passa bem. Serão abertas investigações para apurar as causas do acidente.