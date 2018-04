Cacciola: como recebê-lo?

O pedido de Lula para a Polícia Federal deixar de jogar para a platéia praticamente abortou o projeto de desfile de Salvatore Cacciola algemado em carro aberto do Corpo de Bombeiros. A idéia de uma enorme jaula sobre trio elétrico já havia sido descartada após reação do Congresso ao clima de seriado de TV nas detenções da semana passada. A "polícia de espetáculo" pode estar com os dias contados, mas a ordem para o agente federal não "humilhar" o detido é considerada por muitos juristas tão polêmica quanto proibir o olé no futebol. Algemas seriam como dribles desnecessários diante do adversário entregue à derrota. Formas de exibicionismo gratuito, mas rigorosamente legal. A discussão vai dar panos pra manga e, em meio ao impasse, o desembarque de Salvatore Cacciola, ainda que sem o brilho programado, deverá esquentar o debate sobre o modo adequado de se levar um rico em cana no Brasil. MELÔ DO GILMAR "Solto a voz nas estradas..." Travessia, de Milton Nascimento O BEM AMADO Nicolas Sarkozy ganhou apelido novo em Paris: Dona Flor. O presidente está adorando a vida pública a três com Carla Bruni e Ingrid Betancourt. Mal comparando... Assistindo à impressionante seqüência de operações desastradas da PM carioca, deve ter gente do Opportunity com vergonha de reclamar dos excessos da Polícia Federal no Rio, onde o banco tem sede. Boas e velhas más companhias De Pedro Bial, feliz da vida com a notícia de que o roqueiro Lobão será jurado do programa Astros, do SBT: "Isso é tão ridículo quanto apresentar o Big Brother Brasil!" Ou não? O rei do gado Com o fracasso do primeiro leilão de "boi pirata" - gado criado ilegalmente na Amazônia -, ficam temporariamente sob a responsabilidade do ministro Carlos Minc 45 touros, 2.100 vacas, 800 novilhos e 555 bezerros. Já pensou no tanto de colete de couro que dá para fazer? Bola da vez O habeas corpus deve virar tema de enredo de escola de samba em 2009. Ou será que os carnavalescos estão todos cegos? A que ponto chegamos A empolgação com que Edson Lobão vem deliberando sobre construção de usinas nucleares dá a impressão de que o fim do mundo está mais próximo do que imagina Al Gore. Erramos feio Tava na cara que um dia isso ia acontecer. Troquei ontem Ivete Sangalo por Daniela Mercury na nota sobre a cantora baiana que está praticamente reaprendendo a comer com o estudante de Nutrição Daniel Cady, de 23 anos. Nossas desculpas aos três.