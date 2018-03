Cacciola pode ser extraditado 2 dias após decisão de príncipe O governo brasileiro tem condições de concretizar a extradição do ex-banqueiro Salvatore Cacciola num prazo de dois dias após a ratificação do príncipe Albert, de Mônaco, afirmou nesta quarta-feira o ministro da Justiça, Tarso Genro. "A decisão final do príncipe vai transitar numa relação entre o Ministério da Justiça, o Itamaraty e a Polícia Federal, mas em 48 horas estamos prontos para fazer essa extradição se ela for deferida", disse Genro a jornalistas. A procuradoria de Mônaco deu parecer favorável à extradição, mas para ela ser efetivada é necessária a ratificação pelo príncipe Albert, que nunca tomou decisão contrária à sugerida pela procuradoria. "Eu espero que entre 15 e 30 dias (o príncipe) tome uma decisão", disse à Reuters por telefone o secretário nacional de Justiça, Romeu Tuma Junior. "Se confirmada (a extradição) será um duro golpe na impunidade." Cacciola, ex-dono do Banco Marka, foi condenado a 13 anos de prisão pela Justiça brasileira por crimes financeiros. Foragido desde 2000, ele foi preso pela polícia de Mônaco em setembro do ano passado. O escândalo financeiro envolvendo Cacciola ocorreu em 1999, durante o processo de desvalorização do real, quando o Banco Central socorreu os bancos Marka e FonteCindam com 1,6 bilhão de reais. O BC justificou na época a ajuda a esses bancos como uma medida para evitar o que classificou de risco sistêmico para o mercado financeiro do país. (Reportagem de Eduardo Simões; Edição de Alexandre Caverni)