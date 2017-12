Cachorro do Exército salta de paraquedas em operação no Rio

SÃO PAULO - Um Rottweiler paraquedista chamado Adam saltou nesta sexta-feira, 18, acompanhado por militares do Exército na Zona de Lançamento de Itaguaí, no último dia da Operação Saci. Integrante do 36º Pelotão de Polícia do Exército, o cão tem oito anos. Há mais de 10 anos a Força Aérea e o Exército não realizavam uma missão envolvendo lançamento de animais.

Segundo a Força Aérea, Adam foi o centro das atenções ao chegar na Base Aérea do Afonsos (BAAF), onde embarcou em um avião C-105 Amazonas do Esquadrão Arara. O cachorro saltou com seu próprio paraquedas e é um animal operacional.

Empregado como cão de ataque, ele atua em missões de patrulha e esteve presente, inclusive, na operação de garantia da lei e da ordem no Complexo do Alemão. Sua preparação para o salto desta sexta começou no início do ano e demandou estudo e adaptações que garantissem sua segurança.

Segundo o Comandante do 36º Pelotão de Polícia do Exército, Tenente Daniel Totto Bianco, foi realizado um estudo com apoio do Centro de Instrução e do Batalhão de Dobragem, Manutenção de Paraquedas e Suprimento pelo Ar (DOMPSA), ambos da Brigada Paraquedista. Um protótipo foi montado e, a partir dele, foram sendo efetuadas a modificações necessárias.