Cachorro salva criança de ataque de Pitbull Um cachorro Boxer de um ano de idade salvou a vida de uma menina de quatro anos em Uberaba, Minas Gerais, ao se atracar com um Pitbull. Maria Eduarda da Silva brincava na calçada de sua casa no bairro Alfredo Freire quando o Pitbull escapou de uma corrente, pulou o muro da casa onde estava, de aproximadamente 2 metros, e partiu para o ataque. O Boxer, de nome Killer, foi comprado há 1 ano pelo pai da menina, o sargento do Corpo de Bombeiros, Laerte Araújo da Silva. Ao perceber o risco que a menina corria, Killer partiu para o ataque quando o Pitbull estava a menos de dois metros de distância da garota. O cachorro ficou bastante ferido como ataque do Pitbull, mas passou a ser o herói da vizinhança. O Pitbull só foi dominado com a chegada dos proprietários do animal que o levaram para outro local. Foi elaborado um Boletim de Ocorrências e o fato deverá ser investigado pela Polícia Civil de Uberaba.