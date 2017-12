Cadastro para obter desconto fecha dia 30 Paulistanos que pedem a Nota Fiscal Eletrônica têm até 30 de novembro para inscrever o imóvel onde querem receber descontos no IPTU 2009. Valem créditos de notas emitidas até 31 de outubro. Para indicar o imóvel, é preciso acessar o site www.prefeitura.sp.gov.br/nfe e se cadastrar. Mais de 3 milhões de pessoas possuem créditos para abatimento, que é limitado a 50% do valor do imposto. Não é necessário vínculo entre o detentor do crédito e o imóvel a ser favorecido com a dedução.