Cadáver enterrado perto de um campo de futebol em SP A polícia da zona Leste da capital paulista e do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) estão às voltas com um caso misterioso que teve início no campo de futebol Santa Luzia, à Rua João Peres, 12, em Cidade A.E.Carvalho, e terminou cerca de 100 metros dali, com o cadáver de um homem parcialmente enterrado. O crime aconteceu no início da tarde de sábado, possivelmente no vestiário do campo de futebol. Ali os policiais da guarnição M-02520 encontraram parte de um dedo e massa encefálica. Como auxilio de cães da PM, chegaram ao local onde o corpo estava semi enterrado. A vítima não portava documentos. Trata-se de um homem de pele parda, aparentando 25 anos. Usava calça jeans e camiseta branca e foi encontrado com apenas um pé de tênis. Nas costas, havia várias lesões e, ao que tudo indica, foi assassinado por espancamento. Até a madrugada deste domingo não o haviam identificado.