Cadeia do Paraná tem fuga de 25 presos nesta madrugada

SÃO PAULO - Vinte e cinco presos fugiram do 47º Distrito Regional de Polícia (DRT), em Marechal Cândido Rondon, no Paraná, na madrugada de hoje, 18. Cinco deles já foram recapturados.

Segundo o polícia de Marechal Cândido Rondon, os detentos fizeram um buraco no local que passa o encanamento da pia, no pátio de convívio dos reclusos. O orifício deu acesso ao terreno do lado da delegacia.

A ala era para detentos de alta periculosidade, abrigava homicidas, traficantes de drogas. A cadeia, com capacidade para 18 presos, continha aproximadamente 120 detentos.

Autoridades de cidades vizinhas foram requisitadas para ajudar nas buscas dos fugitivos. Participam a Polícia Militar, a força-tarefa de Guaíra, e a polícia do município de Toledo.