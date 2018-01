Cadete já havia passado mal em treino na Aman O cadete do Exército Maurício Silva Dias, de 18 anos, que morreu na sexta-feira após ter passado mal durante treinamento na Academia Militar das Agulhas Negras (Aman), em Resende (Rio), já havia tido uma indisposição e desmaiado no início dos exercícios, na quarta-feira, mas foi socorrido e retornou ao treinamento com autorização médica. A informação é da mãe de Maurício, Cleuza Silva. Seu filho foi enterrado ontem, em Santa Maria (RS). Segundo ela, o cadete passou novamente mal na própria quarta-feira e foi internado em um hospital particular após uma parada cardíaca e problemas nos rins.