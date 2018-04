Cães atacam e matam menino de oito anos no DF

Quatro cães da raça fila atacaram e mataram um menino de oito anos em Gama, cidade do Distrito Federal, na manhã desta quarta-feira, 30. De acordo com o Corpo de Bombeiros, V. R. B. estava na chácara de uma tia quando foi atacado pelos cães. Ele recebeu atendimento médico no hospital da cidade e, em seguida, foi transferido de helicóptero para um hospital da capital federal, onde não resistiu aos ferimentos, mesmo após passar por uma transfusão de sangue.