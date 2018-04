Caetano Veloso vai à TV em apoio a Marina O cantor e compositor Caetano Veloso apareceu ontem, pela primeira vez, durante horário político, para apoiar a candidata Marina Silva (PV). O músico afirmou que é preciso pensar a política no País de uma nova maneira e pediu para o eleitor prestar atenção no que Marina propõe nos jornais, na TV e no rádio. " Ela é minha candidata à Presidência do Brasil", disse Caetano, na expectativa de levar Marina para o 2° turno. No programa de ontem a candidata defendeu a educação em tempo integral. No vídeo, Marina conversa com estudantes da escola pública e ouve as principais queixas. "Quando a gente vai procurar nosso primeiro emprego o inglês conta muito. E a gente fica de canto porque quem fez escola particular vai estar sempre à nossa frente", disse um rapaz, referindo-se ao fato do ensino da rede privada ser melhor que o público.