Café cultural debate vanguarda japonesa O café cultural do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) debate a vanguarda japonesa. Cinco "gothic lolitas" - moda que combina estilo infantil e gótico - farão performances durante os debates. Aparelhos iPods com vídeos e músicas serão "servidos" em bandejas por garçons. Grátis. Rua Álvares Penteado, 112, das 14 às 18 horas.