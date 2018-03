Cafés de Paris precisam ceder espaço nas calçadas e comércio se revolta O plano da prefeitura da capital francesa de reduzir a superfície ocupada pelos cafés, que se espalham pelas calçadas em algumas ruas muito frequentadas, causou o furor dos proprietários. Eles têm o sol, os lenços e os cigarros - mas, para os habitantes de um dos pontos mais famosos da capital francesa, um dos elementos da primavera parisiense está sendo seriamente ameaçado. A prefeitura adotou há duas semanas severas medidas contra os cafés nas calçadas da histórica Rue Montorgueil, no centro, alegando que seus "terraços" ao ar livre ocupam demasiado espaço. O projeto, que limita a superfície que cadeiras e mesas poderão ocupar em relação à rua, provocou revolta entre os proprietários dos cafés dessa via movimentada, repleta de lojas, que já atraiu a rainha da Inglaterra para a mundialmente famosa padaria Stohrer. David Zenouda, presidente da associação de comerciantes locais, disse ao Le Parisien que o movimento pode cair entre 30% e 40% e reuniu 5 mil assinaturas num manifesto contrário. A nova determinação prevê que as calçadas devem apresentar um espaço livre de pelo menos 1,60 metro. Em caso de descumprimento da legislação, a multa inicial é de 750. Jacques Boutault, o prefeito local do Partido Verde, declarou que as restrições são estritamente coerentes. Embora seja a quinta rua mais visitada de Paris, a Rue Montorgueil não é inteiramente um calçadão, e precisa também permitir a passagem de alguns veículos.