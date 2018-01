Cai número de homicídios no carnaval de Pernambuco

O número de homicídios registrados em Pernambuco durante os cinco dias de carnaval - da sexta à terça-feira - caiu 34% em relação ao mesmo período do ano passado. Foram 58 assassinatos neste carnaval contra 88 em 2007. Um único destes crimes ocorreu em foco de folia - em Pontezinha, no município metropolitano do Cabo de Santo Agostinho. O número de atendimentos hospitalares também caiu - 12% - com 10.895 neste ano contra 12.376 no ano passado. A diminuição da violência se deveu, de acordo com a Secretaria de Defesa Social, ao maior efetivo policial destacado para a segurança no carnaval, a instalação de um circuito integrado de vídeo que permitia acompanhar os principais pontos da festa de Recife e Olinda e maior integração entre as polícias e Poder Judiciário.