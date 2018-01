Cai número de presos indultados que não retornaram às celas em 2006 Dos 12.999 presos que foram beneficiados pela saída temporária de Dia dos Pais em todo o Estado de São Paulo, 721 não haviam retornado à carceragem até o final da noite de segunda-feira segundo a Secretaria de Administração Penitenciária. Teoricamente, apenas os detentos que cumpriam pena em regime semi-aberto foram liberados para passar o segundo final de semana do mês com a família. Os que não retornaram no prazo legal são considerados pela Justiça como foragidos e perdem o direito de continuar no regime em que estavam. Os 721 presos que não retornaram para a carceragem representam 5,5% do total beneficiado. Em 2005, não retornaram 7,29%. No Dia dos Pais de 2004, saíram 11.455 e um total de 800 não retornou, o que representa 6.98%. Em 2003, o índice foi de 7.27%; em 2002, de 7.65%; e, em 2001, de 8.61%.