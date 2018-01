Cai o número de homicídios no Centro de São Paulo O número de homicídios dolosos no 1º Distrito Policial da Capital, localizado no centro da cidade, caiu 32% no primeiro quadrimestre deste ano em comparação ao mesmo período do ano passado. O governador Geraldo Alckmin informou nesta quinta-feira que no ano passado foram registrados 25 homicídios e, neste ano, o número caiu para 17. ?Esta redução foi possível porque a polícia está nas ruas com efetivo cada vez maior, bem treinado e com viaturas adequadas?, disse o governador, que nesta manhã entregou 44 viaturas para policiamento das regiões central e centro-sul, e 135 motos para atuar em toda a Capital. Segundo ele, o centro paulistano se deteriorou nas últimas décadas mas está se recuperando, a começar pela Segurança Pública. "À medida em que está se tornando mais segura, a região atrai mais empresas de comércio e serviço, gerando mais empregos", disse.