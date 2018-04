Caiuás invadem fazenda e exigem corpo de índio

Quase 80 guarani-caiuás invadiram a Fazenda São Luís, em Paranhos, divisa com o Paraguai. Os índios cobram pressa nas investigações da polícia sobre o desaparecimento de Rolindo Vera, expulso com Genivaldo Vera durante tentativa de invasão à fazenda em outubro do ano passado. Genivaldo foi morto e teve o corpo encontrado uma semana depois, num rio longe do local do crime. Convictos de que Rolindo está morto, os índios voltaram à fazenda, a fim de reivindicar os restos mortais para realização do funeral.