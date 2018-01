Caixa adia sorteio da Mega Sena devido ao carnaval A Caixa Econômica Federal comunicou nesta quarta-feira, através de nota, que o sorteio do concurso 844 da Mega Sena não será realizado nesta noite pelo Caminhão da Sorte na cidade catarinense de Balneário Camburiú. O sorteio foi adiado para o próximo sábado dia 24, na mesma localidade, devido ao feriado prolongado do carnaval. A Assessoria de Imprensa da CEF nos lembra que esta é a loteria brasileira que tem dado os maiores prêmios. Com a mudança de data, os apostadores do prêmio, cuja estimativa é aproximadamente R$ 21 milhões, terão mais alguns dias.