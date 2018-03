Caixa cria plano de ação para vítimas de enchente no Nordeste

SÃO PAULO - A Caixa Econômica Federal anunciou nesta sexta-feira, 25, um plano com uma série de ações para ajudar as vítimas das enchentes em Alagoas e Pernambuco.

O plano Ação Integrada Caixa atenderá os cidadãos, as famílias, o setor produtivo e o poder público dos municípios em estado de calamidade ou situação de emergência nos dois Estados.

Segundo a CEF, empresas e trabalhadores prejudicados pelas fortes chuvas terão linhas de crédito especiais, além do recebimento de doações por depósitos nas agências. O banco também liberará o FGTS para famílias atingidas.

Além da abertura de conta para recebimento de doações e da constituição de comissão técnica para diagnóstico e apoio aos municípios, estão previstas medidas como criação de força-tarefa com horário estendido e em dias não úteis para informações gerais, liberação e pagamento do FGTS, indenizações de sinistros, entre outras, inclusive em ambiente externo à Caixa.

Também serão destinadas linhas de crédito habitacional e comercial em condições diferenciadas para as pessoas físicas e jurídicas e setor público: financiamento de material de construção, por meio do Construcard Caixa para imóveis rurais e carência de até seis meses na contratação de financiamento habitacional com recursos do SBPE. Já o crédito comercial parcelado poderá ter taxa de juros e prazos diferenciados, além de flexibilização de carência.

Doações

A Caixa também está arrecadando doações para os moradores atingidos nas agências, unidades lotéricas e correspondentes CAIXA Aqui. Uma conta específica foi aberta em nome do poder público com opção de doação automática no autoatendimento, além de isenção da tarifa de reemissão de CPF. Outras informações para doação estarão disponíveis pelo telefone 0800 726 0101.

Os números e nomes das contas abertas para recebimento das eventuais doações são 2735.006.00000955-6 - SOS ALAGOAS e 1294.006.2010-0 - SOS PERNAMBUCO.