Caixa estende horário para apostas da Mega-Sena milionária A Caixa Econômica Federal (CEF) estendeu em uma hora o horário para realização de apostas para o concurso 832 da Mega-sena, cujo prêmio é estimado em R$ 50 milhões. Os brasileiros poderão fazer os jogos até as 20 horas desta quarta-feira, 10. Segundo a Loterias Caixa, a medida foi tomada para proporcionar mais tempo para os clientes poderem realizar suas apostas no 5º maior prêmio da história. O sorteio do concurso ocorrerá a partir das 21 horas de quarta-feira em São João da Barra, Rio de Janeiro.