Caixa irá expandir rede lotérica em 20% em 2008

A presidente da Caixa Econômica Federal, Maria Fernanda Coelho, anunciou nesta quarta-feira, 28, que a instituição irá promover em 2008 a expansão da sua rede lotérica em 20%. Segundo ela, serão licitadas mais 1,6 mil permissões para atuar como agente lotérico. Atualmente, a rede da Caixa conta com 8 mil correspondentes em todo País. "A rede lotérica hoje é responsável por mais de cem produtos da Caixa e mais de 90% de todo o pagamento do programa Bolsa Família", disse Maria Fernanda. Segundo ela, o mapa de distribuição ainda está sendo fechado, mas serão atendidas prioritariamente as praças que cresceram com velocidade muito grande e os municípios não assistidos. Ela contou que em São Paulo, por exemplo, existe bairro de mais 140 mil pessoas com uma única casa lotérica instalada.