Caixa pode pagar R$ 4,7 mi no sorteio da Mega-Sena deste sábado

SÃO PAULO - O sorteio do concurso 1.352 da Mega-Sena pode pagar R$ 4,7 milhões neste sábado, 7, segundo estimativa da Caixa Econômica Federal (CEF).

Na quarta-feira, 4, ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio acumulou. Na ocasião foram sorteados os seguintes números: 13 - 33 - 36 - 41 - 50 - 56.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio em qualquer lotérica da Caixa. A aposta mínima - de seis números - custa R$ 2.