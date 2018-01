Calçada da Paulista terá as cores da bandeira de SP O piso de bloco de concreto, nas cores cinza, vermelho e preto, semelhantes às da bandeira paulista, foi o escolhido na votação realizada com pedestres para definição do novo calçamento da Avenida Paulista. Ele recebeu 803 votos (30,5%) de um total de 2.636. Concorreram na votação 7 pisos diferentes. O segundo colocado teve com 642 otos (24,4%). O vencedor tem custo de R$ 45,00 o metro quadrado instalado, o que corresponde a um custo total de R$ 2,9 milhões, já que serão cobertos 65 mil metros quadrados. O piso tem grande facilidade de instalçaõ e manutenção. É de fácil limpeza, remoção e recolocação - facilita assim o trabalho de empresas que têm equipamentos no subsolo. Para a Associação Paulista Viva, o fator principal para a escolha foram as cores do Estado. O secretário municipal das Subprefeituras, Jilmar Tatto, disse que "foi uma boa escolha". Ele pretende fazer o possível para que o novo calçamento seja adotado rapidamente. Prevê que o projeto executivo fique pronto em três meses. Após esta etapa, os donos de imóveis da avenida poderão fazer o calçamento na frente das suas propriedades, com base no projeto da Prefeitura. Segundo Tatto, nos casos em que os donos não construírem a nova calçada, a Prefeitura vai fazê-la e cobrar pelo serviço, posteriormente, no Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).