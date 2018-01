Calor e pancadas de chuva previstos para boa parte do País

A terça-feira, 24, de carnaval terá calor em grande parte do País, com pancadas de chuva típicas de verão, segundo previsão do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (Cptec). Veja imagens do alagamento na capital Volta do litoral de SP após as 10h deve ser evitada As áreas de baixa pressão provocarão pancadas de chuva com descargas elétricas entre Santa Catarina e Mina Gerais e o centro e sul do Rio de Janeiro, em algumas áreas as chuvas poderão ser fortes. Também nas Regiões Norte e Centro-Oeste haverá pancadas de chuva fortes e localizadas. Na Região Nordeste, o céu apresentará variação de nebulosidade e pancadas de chuva em grande parte das áreas, exceto no centro e litoral da Bahia, que terão sol e poucas nuvens. No norte do Rio, no centro e nordeste de Minas, haverá possibilidade de pancadas de chuva. No Espírito Santo e no sul da Bahia o dia terá variação de nebulosidade. No norte do Rio Grande do Sul e no sul de Santa Catarina ocorrerão chuvas isoladas. Nas demais áreas do Rio Grande do Sul o céu estará com poucas nuvens. As temperaturas estarão elevadas em grande parte do Sudeste e do Nordeste.