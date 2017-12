Calor permanece e temperaturas máximas serão próximas dos 30ºC nas capitais até virada do ano

SÃO PAULO - O calor dos últimos dias deve permanecer até a chegada de 2017. Para o dia 31, as capitais brasileiras registrarão máximas entre os 28ºC e os 36ºC, de acordo com Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Teresina (PI) pode ter o réveillon mais quente do País, com previsão de máxima de 37ºC, superando os 36ºC do Rio, que enfrenta tempo quente e encoberto na despedida de 2016.

Em São Paulo, a previsão é de estabilidade até quinta-feira, 29, com tempo encoberto e possíveis pancadas de chuva na sexta, 30, e no sábado, 31. A máxima para o dia da virada é de 34ºC, com mínima de 23ºC, segundo o Inmet. Ainda na região Sudeste, Belo Horizonte e Vitória devem ter temperaturas de até 33ºC.

Na região Sul, que teve sensação térmica de 50ºC em Criciúma (SC) na segunda-feira, 26, as três capitais devem se despedir de 2016 com chuva. Em Porto Alegre e Florianópolis, a previsão de máxima é de 30ºC, e, em Curitiba, é de 29ºC.

Com 37ºC, Teresina lidera as máximas na região Nordeste, na qual o tempo deve permanecer estável e ensolarado, com máximas de 28ºC (Salvador e Maceió), 29ºC (Fortaleza, Natal, São Luís e João Pessoa) e 30ºC (Recife e Aracaju).

No Centro-Oeste, Goiânia tem previsão de máxima de 33ºC, seguida de Cuiabá (32ºC) e Campo Grande (29ºC), enquanto, no Distrito Federal, Brasília deve ter temperaturas entre 19ºC e 30ºC.

Altas temperaturas também devem marcar o último dia do ano no Norte, com 32ºC (em Boa Vista), 31ºC (em Palmas, Belém e Porto Velho), 29ºC (em Rio Branco) e 28ºC (em Macapá e Manaus).