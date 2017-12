Câmara aprova MP que eleva pena a bloqueios de vias por carros

BRASÍLIA - Deputados aprovaram em plenário, na tarde desta terça-feira, 22, a Medida Provisória 699/2015, que aumenta a punição para quem obstruir deliberadamente uma via pública. A proposta foi aprovada na Câmara em votação simbólica e seguiu para análise do Senado Federal.

A MP altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) e passa a prever que o condutor que usar veículo para, "deliberadamente, interromper, restringir ou perturbar a circulação na via" terá o direito de dirigir suspenso por 12 meses. Até então, as penas aplicadas eram apenas o pagamento de multa e a remoção do veículo.

Além disso, a proposta aprovada estabelece ainda que o condutor ficará proibido de receber crédito para comprar veículos pelo período de 10 anos. A MP precisa ser votada pelo Senado até 19 de abril, quando perderá a validade.