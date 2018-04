Câmara de Guarulhos aprova bilhete único A Câmara Municipal de Guarulhos, na Grande São Paulo, aprovou na terça-feira projeto do Executivo para criação do bilhete único no município, a partir de 2010. O projeto é do prefeito Sebastião Almeida (PT), que deve sancioná-lo nos próximos dias. Após a sanção da lei, a Secretaria de Transportes e Trânsito definirá as regras para a licitação do transporte público, também prevista no projeto. O bilhete único permite que o usuário pegue mais de um ônibus pagando uma só tarifa.