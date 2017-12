Câmara de Vereadores do Rio ainda faz levantamento dos prejuízos com invasão

RIO - A Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro está fazendo um levantamento dos prejuízos causados com a invasão do prédio, na noite de quarta-feira, 31, por manifestantes. Na manhã desta quinta, funcionários encontraram muito lixo pelos corredores e salões do Palácio Pedro Ernesto, localizado na Cinelândia, no centro da cidade.

A manifestação, que culminou com a invasão da Câmara Municipal, acabou com três feridos, sendo um policial, e um preso. O protesto começou às 16h na Cinelândia, em frente à Câmara, e reuniu 2 mil pessoas, que seguiram em passeata pelo centro. Elas protestavam contra o decreto estadual 44.305/2013, que criou a Comissão Especial de Investigação de Atos de Vandalismo em Manifestações Públicas Ceiv, e exigiam o impeachment do governador Sérgio Cabral (PMDB). Após passar pelo Ministério Público Estadual (MPE), onde um grupo foi recebido pelo procurador-geral de Justiça, e pela Assembleia Legislativa (Alerj), eles voltaram à Cinelândia e invadiram a Câmara.