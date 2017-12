Câmara deve criar CPI do apagão aéreo nesta quarta-feira O presidente da Câmara, Arlindo Chinaglia (PT-SP), deverá criar nesta quarta-feira, 7, a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara para investigar o apagão aéreo. Na terça-feira, 6, Chinaglia afirmou que se reuniria com o secretário-geral da Mesa, Mozart Viana, para analisar se o requerimento de CPI cumpriu os pré-requisitos para sua instalação: ter o mínimo de 171 assinaturas de deputados e ter um fato determinado. A secretaria da Mesa conferiu 211 assinaturas e elaborou parecer sustentando que há possibilidade de a CPI ser instalada. Na manhã de terça-feira, Chinaglia se reuniu com os autores do requerimento, deputados Otávio Leite (PSDB-RJ) e Vanderlei Macris (PSDB-SP), e com o líder do PSDB, deputado Antonio Carlos Pannunzio (SP), no qual garantiu que cumprido os requisitos, instalaria a CPI. Os deputados pedem a criação da comissão para analisar as causas, as conseqüências e os responsáveis pela crise do sistema de tráfico aéreo, partindo do acidente com o vôo 1907 da Gol, em setembro de 2006.