Câmara deve instalar subcomissão para propor lei da aviação

A Câmara dos Deputados deve instalar na terça-feira, 28, a subcomissão especial que vai propor a nova Lei Geral da Aviação Civil para substituir o Código Brasileiro de Aeronáutica. No mesmo dia, Comissão Parlamentar de Inquérito do Apagão Aéreo ouve o ministro da Defesa, Nelson Jobim. Também nesta terça a Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público da Câmara realiza audiência pública para discutir a função, carreiras e perspectivas para o policial rodoviário federal. Os ministros da Justiça, Tarso Genro, e do Planejamento, Orçamento e Gestão, Paulo Bernardo, foram convidados. Na Comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado, os convidados para audiência são o secretário nacional de Segurança Pública, Luiz Fernando Corrêa e os presidentes das comissões que tratam do tema nas Assembléias Legislativas dos Estados e na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Metrô Para discutir o andamento dos investimento nas obras dos metrôs de Salvador, Fortaleza, Recife e Belo Horizonte, com investimentos do Plano de Aceleração do Crescimento (PAC), a Comissão de Desenvolvimento Urbano realiza audiência pública com várias autoridades. Entre elas, com o secretário nacional de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades, Luiz Carlos Bueno de Lima. (Com informações da Agência Brasil)