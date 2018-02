Câmara marca eleição no DF para 17 de abril

Na avaliação de Eliana Pedrosa, a falta de organização pode reforçar a necessidade de haver intervenção federal no governo do DF. "O desgaste para esta Casa será tamanho, que passará para o Poder Judiciário a ideia de que a Câmara é realmente incapaz de lidar com a situação, por açodamento de seus dirigentes", disse a deputada.

Eliana ponderou que, se a lei orgânica fosse aplicada na situação atual, o governador interino, Wilson Lima (PR), que é presidente da Câmara, seria efetivado até 31 de dezembro.

Constituição. O presidente interino da Câmara, Cabo Patrício (PT), manteve a data do pleito e ressaltou que a escolha do novo governador pelo Legislativo é prevista pela Constituição Federal. "Ninguém quer a intervenção", afirmou o petista. "O que pode influenciar no pedido de intervenção é quem será eleito para governador."