Câmara Municipal de SP inaugura Tribuna do Povo Começa a funcionar nesta quinta-feira, na Câmara Municipal de São Paulo, a ´Tribuna do Povo´. Trata-se de um espaço destinado a discursos e propostas formuladas pela população. Qualquer pessoa, com idade superior a 16 anos, poderá fazer uso da ´tribuna´, que foi instalada no andar térreo da Câmara. O presidente da Casa, vereador Arselino Tatto, disse ao Bom Dia SP, da TV Globo, que as regras para que os munícipes façam uso do microfone são bastante simples. "Eles terão de se inscrever, sejam entidades ou cidadãos individualmente. Poderão falar durante 10 minutos e todos os discursos, sugestões e críticas serão taquigrafados e encaminhados a todos os vereadores da Casa". Tatto assegurou que os temas abordados pelos cidadãos serão absolutamente livres. A ´Tribuna do Povo´ funcionará uma vez por semana.