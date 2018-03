A partir da quarta-feira, pode entrar em pauta na Câmara o projeto de lei 518/09, que determina oito anos de inelegibilidade para as pessoas com condenação judicial, quando a representação for julgada procedente pela Justiça Eleitoral. É o chamado projeto da Ficha Limpa, que tem origem em proposta de iniciativa popular. No entanto, há nove medidas provisórias trancando a pauta.