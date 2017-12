Câmara revoga lei que limitava carros no verão Os vereadores de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, revogaram nesta semana a lei que impõe um limite de 15 mil veículos de turismo na cidade durante a temporada de verão e feriados prolongados. Para o autor do projeto, o vereador Beto Campos (sem partido), a lei afasta turistas e causa prejuízos para a cidade. Além disso, a instituição da taxa ambiental já deve reduzir a quantidade de veículos na ilha. O projeto será enviado para o prefeito, que poderá sancionar, ou não, a lei.