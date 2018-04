Câmara só aprova reajuste se também for beneficiada

Os deputados estão decididos a permitir o reajuste para os ministros depois que for aprovada a proposta de emenda constitucional que iguala os salários dos próprios deputados, dos senadores, do presidente da República e do vice-presidente e dos ministros de Estado aos vencimentos do STF. O projeto que liga os salários foi aprovado em junho pela Comissão de Constituição e Justiça e passará agora por uma comissão especial antes de ser votado no plenário. Com a mudança constitucional, os parlamentares esperam diluir o impacto negativo com o Judiciário e com o Executivo cada vez que forem aumentar seus próprios salários.

Setores na Câmara defendem outra mudança na Constituição para acabar com o efeito cascata existente na cadeia salarial do Judiciário, o que faz com que o reajuste do ministro do Supremo atinja toda a magistratura automaticamente.