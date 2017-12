Camarote desaba durante show da Ivete, em Aracaju, e 26 ficam feridos

SÃO PAULO - Parta de um dos camarotes da festa Odonto Fantasy, em Aracaju, desabou na madrugada deste domingo, 8, durante o show da cantora Ivete Sangalo. Segundo o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, 60 pessoas receberam atendimento no local e 26 foram encaminhadas a dois hospitais da cidade - apenas uma vítima continuava internada na manhã de domingo.

Odonto Fantasy é conhecida por ser uma das maiores festas à fantasia do país. O evento reuniu mais de 20 mil pessoas.

No momento do show da cantora, chovia no local e muitas pessoas foram se abrigar no camarote. Quando percebeu que a estrutura havia desabado, Ivete parou a apresentação e pediu calma ao público.

Os organizadores do evento subiram ao palco e pediram para que o público do camarote deixasse o local para que a área fosse isolada. O show foi retomado após as vítimas terem sido socorridas.

O Hospital São Lucas informou que atendeu 23 vítimas, sendo que 22 já foram liberadas. Apenas uma pessoa permanecia internada e vai passar por uma cirurgia ortopédica, mas não estado em estado grave.