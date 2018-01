Camarote desaba em Recife e assusta foliões Um pequeno acidente assustou os foliões que estavam acompanhando o desfile do Galo da Madrugada na praça Sérgio Loreto, um camarote desmontou por volta das 11 horas, mas ninguém ficou ferido. Segundo o site PE36O, susto não foi motivo para acabar com a festa dos foliões envolvidos no pequeno acidente. Poucos minutos depois, eles já estavam dançando ao som do trio elétrico que embala o desfile.