Camelôs do Brás pedem volta da ´feirinha da madrugada´ Vendedores ambulantes da região do Brás, no centro de São Paulo, realizaram na manhã desta quarta-feira um protesto reivindicando a volta da chamada "feirinha da madrugada", que foi proibida pela Subprefeitura da Mooca e pela Guarda Civil Metropolitana. De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), os manifestantes interditaram totalmente a Rua Uruguaiana, na altura da Rua Almeida Lima. Os camelôs pretendiam sair em passeata até a Rua Barão de Ladário, onde fica o Centro Comercial do Brás. Em razão do protesto, o trânsito era lento na região.